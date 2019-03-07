Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı en güzel şekilde okumak için yarıştı

Şahinbey Belediyesi tarafından, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler arası İstiklal Marşımızı güzel okuma yarışması düzenlendi.

İstiklal Marşının kabul edilişinin 98’inci yıl dönümü nedeniyle Şahinbey Belediyesi tarafından İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan öğrenciler, büyük bir öz güvenle sahneye çıkarak okuma ve hitabet hünerlerini sergiledi.

Yarışmaya yoğun ilgi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışmaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler izledi. Yarışmanın jüri üyeliğini Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Dr. Murat Kılıç, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç Sakine Hakkoymaz, Şehit Adem Yavuz Ortaokulu Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Perihan Küçük Kılıç, ve Yeşilkent Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Safiye Handan Çatal yaptı.

"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İstiklal Marşı’nın her hecesinin muhteşem olduğunu belirterek, “Yarışmamız anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam dört kategoride yapıldı. 32 anaokulundan 18.466, 64 ilkokuldan 96.247, 67 ortaokuldan 83.464 ve 56 liseden 45.488 öğrenci olmak üzere toplamda 243.665 öğrenci yarışmamıza katılıyor. İstiklal Marşımız milletimizin bağımsızlık yolunda vermiş olduğu o kahramansı ve destansı mücadelenin şiire, mısralara dökülmüş hali. Rabbim bizlere bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı kalbinden gelen imanla ve vatan aşkıyla yazmış. Her kelimesi ve mısrası muhteşem. Allah Mehmet Akif Ersoy’dan da razı olsun. Tüm şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar olmasaydı biz bu vatan topraklarında rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayamayacaktık” diye konuştu.