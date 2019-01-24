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Öğrenciler İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni gezdi

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün "Fuat Sezgin'in İzinde" projesi kapsamında öğrenciler, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti

24 Ocak 2019 Perşembe 12:54
Öğrenciler İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni gezdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin sanatsal ve kültürel faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne gezi düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "2023 Eğitim Vizyonu" çerçevesinde öğrencilerin okul ve çevre şartlarını dikkate alarak müze odaklı yeni etkinlikler tasarlıyor.

Bu yılın "Fuat Sezgin Yılı" olması dolayısıyla müdürlüğün başlattığı "Fuat Sezgin'in İzinde" projesi kapsamında ilk, orta ve lise seviyesindeki öğrenciler, Gülhane Parkı içindeki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğrencilerden Elif Aytöre Aşcı, müzedeki eserlerin, öğreticiliğinin yanı sıra gençlerin geleceğine umut ışığı olması noktasında önemli olduğunu belirtti.

Fuat Sezgin'in en büyük arzusunun Müslümanların Batı karşısındaki aşağılık kompleksinden kurtulması, bunun karşılığında da Batılıların, Müslümanların bilime katkılarını görerek üstünlük duygusundan uzaklaşmaları olduğunu aktaran Aşçı, "Onun bu hayat felsefesini anlayarak ve yorumlayarak yaşantımıza uygulamak hem Türkiye'yi hem de İslam coğrafyasını ileriye taşıyacak çalışmaların zeminini oluşturmada bizlere yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Deniz Sinem Çalışkan da bu müzenin gençler için bir hazine ve bir aydınlanma yuvası olduğunu belirterek, Fuat Sezgin'in Müslümanların bilime katkı sağlamadıkları yönündeki yanlış algıyı kırdığını ve hakikati gün yüzüne çıkardığını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrenciler için düzenlediği müze ziyaretleri yarıyıl tatili boyunca ve ikinci dönemde de devam edecek.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:54
  1. "Fuat Sezgin'in İzinde" projesi
  2. İslam Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi
  3. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü

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