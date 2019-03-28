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Öğrenciler ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahiplerinin evlerinde ücretsiz tadilat ve tamirat yapıyor- Vali Yunus Sezer:- "Öğrencilerimiz evin fiziksel olarak iyi olmayan bölümlerinde onarım ve yenileme çalışması yapıyor"

28 Mart 2019 Perşembe 11:08
Öğrenciler ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında, ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor.

Öğrenciler, Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde tek başına yaşayan 77 yaşındaki Yadigar Pınarcı'nın evinde öğretmenlerinin gözetiminde, su ve elektrik tesisatı, mobilya onarımı, iç mekan tasarımı, kapı ve pencere tamiratı, boya ve badana gibi işlerini yapıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin yardıma muhtaç kişilerin evlerini daha yaşanılabilir kılmak için çalıştığını söyledi.

Kent genelindeki meslek liselerinde bu tür faaliyetlerin yürütüldüğünü belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Çok anlamlı ve güzel bir proje. Hem öğrencilerimizin toplumla iç içe olmalarını sağlıyor hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarının karşılanmalarına yönelik bir nebze olsun katkı sunuyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu projeyi biraz daha geliştirip devamlılığını sağlamak niyetindeyiz. Öğrencilerimiz evin fiziksel olarak iyi olmayan bölümlerinde onarım ve yenileme çalışması yapıyor. Kapı, pencere, lavabolar, ıslak zeminde düzeltme çalışmaları yapıyorlar. Evi teyzemize dört dörtlük teslim edeceğiz. Evi baştan ayağa elden geçirecek öğrencilerimizin ellerine sağlık."

- "Yardıma muhtaç ailelerin işlerini yaptığımızda mutlu oluyoruz"

12. sınıf öğrencisi Kadir Şeran da yardıma muhtaç ailelerin evlerinde tadilat ve tamirat işleri yapıp onların hayır dualarını aldıklarını ifade etti.

Kendisinin doğal gaz ve sıhhi tesisat işleri yaptığını anlatan Şeran, "Diğer arkadaşlarımız da evin elektrik ve su tesisatı, balkon korkuluğu, boyası, badanası gibi işlerle uğraşıyor. Evin banyosunun fayansını da yapacağız. Evdeki eski yerlerin hepsini yenileyeceğiz. Yardıma muhtaç ailelerin işlerini yaptığımızda mutlu oluyoruz. Onların hayır dualarını alıyoruz. Ayrıca okulda ders olarak gördüklerimizi uyguluyoruz. Bizim için de çok iyi oluyor." diye konuştu.

Ev sahibi Yadigar Pınarcı da evinin yenilenmesinden çok mutlu olduğunu aktararak öğrencilere her zaman dua edeceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:08
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