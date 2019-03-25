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Öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onardı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meslek liseleri tarafından başlatılan, ‘Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor’ projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin evleri onarıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:43
Öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onardı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meslek liseleri tarafından başlatılan, ‘Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor’ projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin evleri onarıldı.


Siverek El Cebir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından başlatılan proje çerçevesinde, öğrenciler tarafından ilçede evleri onarıma ihtiyaç duyulan aileler tespit edilerek, programa alındı. Programa alınan evler içinden aciliyet arz eden 2 ev tespit edilerek, onarım çalışmaları yapıldı. Proje ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, okul idareci ve öğrencilerini tebrik ederek, “ Okul idarecilerimiz Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor projesiyle yanımıza gelindiğinde İlçe Müdürlüğü olarak maddi ve manevi olarak yanlarında olacağımızı belirttik, çok önemli ve duyarlı bir projedir bu. Tespit edilen 2 ev yapılan özverili bir çalışma ile bu evlerimizin bazı kapıları, pencereleri onarılırken, bazıları da yenileriyle değiştirildi. Ayrıca bu evlerimizin, su ve elektrik tesisatı yenilenerek, boyaları yapıldı. Bu projenin tamamı okul imkanları ile Okulumuz Aile Birliği Bütçesinden karşılanmıştır. Bu projede 5 Öğretmenimiz 8 öğrencimiz görev almıştır. Okul idareci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:43
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