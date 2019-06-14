Öğrenciler için bugün karne günü

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girmeye hazırlanıyor. 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün itibarıyla sona eriyor.

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacakları yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Tatile öğrencilerden sonra başlayacak öğretmenlerin ise mesleki çalışmalarının ilk haftası 17-21 Haziran, 2. haftası da 24-28 Haziran olarak planlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayaş Bünyamin İlkokulu’nda öğrencilere karnelerini dağıtacak.

LGS sonuçları 24 Haziran’da

Ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri, sınavlarla ilgili süreçten dolayı yaz tatilinde ayrı heyecan yaşayacak. Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 24 Haziran’da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, yarın ve pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın sabah saat 10.15’te düzenlenecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45’te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019’da açıklanacak. Öğrenciler, LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme işlemlerini yürütecek.

Yeni takvim, yeni uygulama

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019’da açılacak. Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak. 6-10 Nisan 2020’de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

YKS’de yüksek güvenlik önlemi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 2,5 milyondan fazla adayın katılacağını bildirdi. Aygün, “Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi de dahil olmak üzere toplam 188 sınav merkezinde uygulanacak. YKS’ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday girecek” dedi. Aygün, YKS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin şunları aktardı:

693 bin görevli olacak

“Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. Yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Bu sınav için 175 bin 241 adet sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evrakları basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evraklarının, il ve ilçelere naklinde 420 şehirler arası nakil aracı kullanıldı. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak” ifadelerini kullandı. Aygün, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli çalıştıklarını ekledi.