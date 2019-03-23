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Öğrenciler huzurevi sakinleri ile spor yaptı bardak boyadı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri, Neriman Çilingir Huzurevi ve Hilmi Çilingir Huzurevi sakinleri ile sabah sporu ve ardından bardak boyama etkinliği yaptılar.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:55
Öğrenciler huzurevi sakinleri ile spor yaptı bardak boyadı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri, Neriman Çilingir Huzurevi ve Hilmi Çilingir Huzurevi sakinleri ile sabah sporu ve ardından bardak boyama etkinliği yaptılar.


Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı, Yaşlılar Haftası kapsamında bir dizi anlamlı etkinlik gerçekleştirdi. Yaşlılara saygılı davranmanın prensip haline getirildiği bir toplum olmak ve bunun devamını sağlamak amacıyla Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrenci ve öğretim elemanları, ilk olarak Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün yürüttüğü 18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinliklerine katkı sağladılar.


Bu anlamda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Esra Usta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi üzerine, hizmet içi eğitim programı kapsamında iki gün süreyle Müdürlük çalışanlarına eğitim verdi. Eğitimde “Yaşlı ile İletişim” ve “Yaşlılarda Düşmelerin Önlenmesi” konularına yer verilerek hem bilgi paylaşımı, hem de yaşanılan örneklerle tartışmalar gerçekleştirildi.


Daha sonra Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda “Aktif Yaşlanıyoruz” sloganıyla düzenlenen ve yaşlılarımızın sanatsal ve sportif hünerlerini gösterdikleri “Yaşlı Oyunları” programına Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri ve öğretim elemanları katılım sağladı. Son olarak Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Neriman Çilingir Huzurevi ve Hilmi Çilingir Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri ve öğretim elemanlarımızın öncülüğü ve gözetiminde kurumda kalan sakinlerle sabah sporu ve ardından bardak boyama etkinliği gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:55
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