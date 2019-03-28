Öğrenciler, Hisarcık Bor Tesisleri’ni gezdi Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyü İlkokulu 4.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyü İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri için Emet Bor İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Hisarcık Konsantratör Tesisleri’ne gezi düzenledi.

Okul Müdürü Salim Teoman Okuş ve Sınıf Öğretmeni Melike Yenilmez nezaretinde Hisarcık Konsantratör Tesisleri´ni gezen öğrenciler Maden Başmühendisi Ferruh Güntaş´tan, bor madeninin çıkarılmasından itibaren geçtiği aşamalar hakkında bilgiler aldı. Bor madeninin çıkarıldıktan sonraki aşamaları ise güvenli olan bölümlerde gözlemlendi. Öğrenciler için güvenli olmayan bölümler hakkında sözlü olarak bilgi verildi.

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