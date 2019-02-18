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Öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyorlar

Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni Kübra Tuğçe Bingöl tarafından Fen Bilimleri dersinde öğrencilerine maddenin özellikleri konusunu işlerken kristal yapmayı öğretti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:39
Öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyorlar

Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni Kübra Tuğçe Bingöl tarafından Fen Bilimleri dersinde öğrencilerine maddenin özellikleri konusunu işlerken kristal yapmayı öğretti.


Erzincan Tercan ilçesindeki Mehmet Kutsi Beğdeş ilkokulu 4/A sınıfı öğretmeni Kübra Tuğçe Bingöl öğrencilerin Fen bilimlerine ilgisini çekmek için yaptığı etkinlikler bir hayli dikkat çekiyor. Böylece Fen bilimlerine ilgi çekerek öğrencilerin hem öğrenmesi hem de eğlenmesi için çaba harcıyor. Maddenin özellikleri ünitesini işlerken Öğretmen Kübra Tuğçe Bingöl bilinen deneylerin dışına çıkarak kristal yapmayı denediler.


Başarılı sonuçlarla birlikte öğrencilerinin eğlendiğini de söyleyen Kübra Tuğçe Bingöl konuyla ilgili olarak, "Bir Bilim insanı olmak kolay değil. Bunun için temelden bir alt yapının olmasına inanıyorum. Neden benim sınıfımdan bir bilim insanı çıkmasın. Bu çerçevede eğitim vermeyi amaçlıyorum. Öğrencilerin merak duygularını harekete geçiriyorum. Yaptığımız deneyde Boraks, şönil, sıcak su kullanarak basit şekilde kristal oluşturmaya çalıştık. Bunu da başardık. Böylece merak ettiğimiz çoğu sorunun cevaplarını ulaştık. Yine de Fen bilimleri dersinde yıl boyunca böyle deneyler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:39
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