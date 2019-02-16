Öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (VASKİ) başlatmış olduğu “Altın Damla Bilinçli Su Tüketimi Projesi” kapsamında okullarda öğrencilere çeşitli etkinliklerle programlar yapılıyor. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca lise öğrencilerine yönelik kısa film ve fotoğraf yarışması da düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında ilin çeşitli okullarında öğrencilere kitap, broşür dağıtımı yapılırken, ayrıca tiyatro etkinlikleri düzenleniyor. VASKİ, bu proje çerçevesinde toplam 22 okulda yaklaşık 30 bin öğrenciye bilinçli su tüketimi ile ilgili detaylı bilgiler aktaracak. “Geleceğe bir damla da sen sakla” sloganı ile sürdürülen bilinçli su tüketimi projesi kapsamında okullarda su tasarruf bilincini artırmak için Tekgöz’ün Çeşmesi isimli çocuk hikâye kitabı dağıtılırken, Van canavarı (Cano) ile Van kedisi (Tekgöz) kostümüyle yapılan tiyatro gösterisi de öğrencilerden büyük beğeni görüyor. Eğlenerek bilinçli su tüketimini öğrenen öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

“Kısa film ve fotoğraf yarışması düzenlenecek”

Okullarda devam eden ve oldukça beğenilen programların yanı sıra VASKİ ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Van merkez ve ilçelerindeki tüm lise öğrencilerine yönelik olarak “Altın Damla Bilinçli Su Tüketimi” konulu kısa film ve fotoğraf yarışması da düzenleniyor. Yarışmada dereceye giren öğrencilere tam, yarım ve çeyrek altınların dağıtılacağı açıklanırken, yarışmaya son katılım tarihinin 15 Mart 2019 tarihi olduğu ve detaylı bilginin vaski.gov.tr adresinden öğrenilebileceği açıklandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, “Bu konuda yoğun gayret gösteren tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Amacımız sahip olduğumuz su kaynaklarımızı israf etmeden tüketmektir. Bilhassa çocuklarımızın göstereceği duyarlılık ile bu konuda büyük tasarruf sağlayacağımıza inanıyorum. VASKİ olarak bu konuda ki çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” dedi.