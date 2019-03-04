Öğrenciler hayallerindeki Bursa’yı resmetti

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte "Bir Hayaldir Bursa" temasıyla düzenlediği resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, gelecek nesillere sağlıklı ve yeşil bir kent bırakmak ve çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla 1997 yılından bu yana ilçe genelinde "Bir Hayaldir Bursa" temasıyla düzenlediği resim yarışması sonuçlandı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmanın ödül töreni, Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde düzenlendi. Yoğun katılımın sağlandığı ödül törenine Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılnç ile Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Seyfettin Mayuk da katıldı.

Resim yarışmasında Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi’nden Fatma Şevval Köse birincilik, Vahide Aktuğ Ortaokulu’ndan Esma Özışık ikincilik, İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu’nda Ege İnanç Şenocak da üçüncülük ödülü aldı. Yolçatı Şehit Coşkun Çalı Ortaokulu’ndan Melike Yağışan, İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu’ndan Ezgi Daban, Özel Final Ortaokulu’ndan Meleksu Özmen, Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi’nden Efsa Işık Üretener ve İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu’ndan Ece Naz Şenocak da mansiyon ödülü kazandı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22 yıldır birlikte düzenlediği resim yarışmasında birinciye 750, ikinciye 500, üçüncüye de 300 Türk Lirası ödül verildi. Mansiyon kazanan öğrencilere de 150’şer Türk Lirası ödül verildi.