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Öğrenciler harçlıklarıyla yem alıp sokak hayvanlarını besledi

Konya’nın Hüyük ilçesinde hayvan dostu ortaokul öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına yem alarak besledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
Öğrenciler harçlıklarıyla yem alıp sokak hayvanlarını besledi

Konya’nın Hüyük ilçesinde hayvan dostu ortaokul öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına yem alarak besledi.


Hüyük Yunus Emre Ortaokulunda öğrenim gören bir grup öğrenci, örnek bir davranış sergileyerek harçlıklarından biriktirdikleri paraları bir araya getirerek sokak hayvanlarını satın aldıkları mamalarla besledi. Öğrenciler, hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle tüm öğrenci arkadaşlarına da örnek oldu, toplumsal bir farkındalık oluşturdu. Proje ile ailelerinin kendilerine verdiği okul harçlıklarından biriktirdikleri paraları bir araya getirip mama satın alan hayvan dostu öğrenciler,bu yiyecekleri ilçe merkezinde sokak hayvanlarının ulaşabileceği noktalara bıraktı. Bazı öğrenciler ise okul bahçesindeki sokak hayvanlarını aldıkları bu yiyeceklerle kendi elleriyle besledi.


Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Rukiye Pancar, hayata geçirdikleri proje ile toplumsal bir farkındalık oluşturmanın çabası içerisinde olduklarını dile getirerek, “İlçemizde yaşayan tüm öğrenci arkadaşlarımızı ve büyüklerimizi bu konuda bilinçlendirip,toplum nezdinde bir farkındalık oluşturabilmek böyle bir sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer aldık. Ailelerinin kendilerine verdiği okul harçlıklarıyla katkı ve destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesi sokak hayvanları için benzer çabalar içerisinde görmeyi umuyor ve bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
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