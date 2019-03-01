Öğrenciler harçlıklarıyla köy okulundaki kardeşlerine hediye aldı

Salih Baba Yurdu öğrencileri anlamlı bir projeye imza attılar. Yurtta kalan öğrenciler harçlıklarından artırdıkları paralar ve yurt müdürlüğünün de yardımlarıyla Erzincan Merkeze bağlı Karadiğin Köy Okulunda öğrenim gören minik kardeşlerine kırtasiye malzemeleri hediye ederek onların yüzlerini güldürüp minik kardeşleriyle anlamlı bir gönül bağı kurdular.

Salih Baba Yurdundan yaklaşık otuz kadar öğrenci, yurt yönetimiyle birlikte seçtikleri köy okulu ile gönül bağı kurabilmek için iki hafta önce çalışmalara başladılar.Bağış çalışmaları sonucunda Karadiğin Köy Okulunda öğrenim gören minik kardeşleriyle bir araya gelip onlar için seçtikleri hediyeleri miniklere verdiler. Anlamlı görüntülere sahne olan buluşmada miniklerin sevinçleri gözlerinden okundu.

Projeye katılan öğrencilerden Esra Yayin “Yurdumuz tarafından başlatılmış olan bu sosyal sorumluluk projesinden son derece memnunum çocuklardaki o mutluluk ve heyecandan çok etkilendim; mutlu oldum. Çocukların bize karşı davranışları, sevecenlikleri bizleri çok mutlu etti böyle etkinliklerin devamının gelmesini gönülden istiyorum. Yurt müdürlüğümüzün desteklerinden dolayı müdürümüze ve memurlara çok teşekkür ederim” dedi.

Sosyal sorumluluk projesinde yer alan diğer bir öğrenci Melek Demir’de “Yurdumuzun düzenlemiş olduğu bu anlamlı projenin beni derinden etkilediğini belirterek başlamak istiyorum. Öğretmen olabilmek için yürüdüğüm bu yolda gelecekte ki öğrencilerimi görmüş gibi oldum. Ve bu olay benim için tarif edilemez bir motivasyon kaynağı oldu. Bu ve bunun gibi etkinliklerin artmasını temenni ediyorum” dedi.