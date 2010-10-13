Öğrenciler “Güven Timi”ne emanet

Edinilen bilgiye göre, MOBESE olarak bilinen “Kent Yönetimi Güvenlik Sistemi”yle 24 saat gözetlenen okullardaki güvenliği üst seviyeye çıkaran Ankara Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri her türlü tehdit ve saldırılara karşı korumak için özel timler görevlendirdi. Simitçi, seyyar satıcı, temizlik işçisi ve ayakkabı boyacısı gibi görünerek, okulların etrafından kuş uçurtmayan timler, öğrencilere sigara satan büfelere de göz açtırtmıyor. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, yaptığı açıklamada, “Okullarda Mutlak Güvenlik” adıyla hayata geçirdikleri proje sayesinde, öğrencilerin huzur ve güveni için özel ekiplerin görevlendirildiğini söyledi.