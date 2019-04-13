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Öğrenciler geri dönüşümü merkezinde öğrendi

Çevreye duyarlı çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, öğrencilere geri dönüşüm konusunda eğitimler veriyor.

13 Nisan 2019 Cumartesi 10:37
Öğrenciler geri dönüşümü merkezinde öğrendi

Çevreye duyarlı çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, öğrencilere geri dönüşüm konusunda eğitimler veriyor. Geri dönüşüm tesislerine götürülen 150 ilkokul öğrencisi, toplanan atıkların nasıl ayrıştırıldığını ve ne tür işlemlerden geçirildiğini yerinde inceleyerek öğrenme imkanı buldu.


Çankaya Belediyesi çevreye duyarlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Okullarda düzenlenen eğitimlerle yeni nesillere geri dönüşümün önemini ve bu konuda neler yapabileceklerini anlatan Çankaya Belediyesi uzmanları, konuyla ilgili broşürler de dağıtıyor. Öğrencileri geri dönüşüm tesislerine de götüren Çankaya Belediyesi, çocukların yapılan işlemleri ve atıkların nasıl geri kazanıldığını yerinde görerek öğrenmelerine de olanak sağlıyor.



Minikler tesisleri gezdi


Geri dönüşüm tesislerinin son misafirleri Maya Koleji öğrencileri oldu. 3. ve 4. sınıflardan 150 minik öğrenci evlerden, iş yerlerinden ve kamu kurumlarından toplanan ambalaj atıklarının bant sisteminde cinslerine göre nasıl ayrıldığını görerek öğrendi. Toplanan malzemelerin plastik, tekstil, ahşap, metal ve cam olarak ayrıldığı tesislerde kağıtların ise kağıt fabrikalarına gönderilmek üzere ayrıldığını izleyen miniklere Çankaya Belediyesi ve tesis yetkilileri de anlatımlarıyla destek oldu.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 10:37
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