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Öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesince ’Çevre Koruma Haftası’ kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, Çevdosan Merkez Geri Dönüşüm Tesisini gezdi.

11 Haziran 2019 Salı 13:32
Öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesince ’Çevre Koruma Haftası’ kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, Çevdosan Merkez Geri Dönüşüm Tesisini gezdi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk bırakılması ile başladı. Çevre Koruma Haftasına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına Atatürk Caddesi’nde yapılan yürüyüşle devam eden etkinlik sonrası öğrenciler, Çevdosan Merkez Geri Dönüşüm Tesisi’ni gezdi.


Öğrenciler atıkların geri dönüşüm serüvenini öğrendi


Tesiste, çevre mühendisleri tarafından öğrencilere geri dönüşüm, çevre bilinci ve ambalaj atıkları hakkında bilgi verildi. Toplanan atıkların, tesise girişinden ham madde olarak kullanılıncaya kadar hangi aşamalardan geçtiğini yerinde gören öğrenciler, geri dönüşüm sayesinde atıklardan ekonomiye ne kadar katkı sağlandığı hakkında da bilgi aldı.


Tesisin her alanında yapılan faaliyetleri dikkatle dinleyen öğrenciler, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesinin çevrenin korunmasına sağladığı katkıları öğrendi.


“Bundan sonra atıkları ayrıştırarak atacağım”


Geri dönüşüm tesisini ilk kez gezen 5. sınıf öğrencisi Deniz Aytuğ Gül, bildiğinden çok daha farklı atıkların olduğunu belirterek, "Ben atıkların bu şekilde ayrıştırıldığını ve atıklara özel ayrı bir tesis olduğunu bilmiyordum. Burada ayrıştırılıyorlar ve presleniyorlar. Bundan sonra atıkları ayrıştırarak atacağım. Plastiği plastik kutusuna, atık pili atık pil kutusuna atacağım” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:32
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