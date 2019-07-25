Öğrenciler geliyor şehrin ekonomisi canlanıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu yıl toplam kontenjanların yaklaşık yüzde 20’sini vakıf üniversiteleri ön lisans programlarına, yüzde 18’ini vakıf üniversiteleri lisans programlarına ayırdı. Türkiye genelinde 69’u aktif olmak üzere 71 vakıf yüksek öğretim kurumu bulunuyor. Bunlardan 46’sı İstanbul’da, 10’u Ankara’da ve 3’ü Antalya’da yer alıyor. İzmir, Gaziantep, Konya ve Mersin’de ikişer adet; Nevşehir, Trabzon, Kayseri ve Bursa’da ise birer adet vakıf yükseköğretim kurumu bulunuyor.

İL BÜYÜKLÜĞÜNDELER

Devlet Üniversitelerindeki kontenjan sayısına bakıldığında Konya Selçuk Üniversitesi’nde 60 bin civarında öğrenci öğrenim görüyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin ise 50 bini aşkın öğrencisiyle bir şehir büyüklüğünde olduğu görülüyor. Kocaeli Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi de çok sayıda öğrenciyi bünyesinde barındırıyor. Bu üniversitelerin ilkinde 79 binin, ikincisinde 75 binin üzerinde öğrenci bulunuyor.

ANADOLU’YA AKIN VAR

Ekonomisi üniversitelerle özdeşleşen şehirler de söz konusu. Bu şehirlerden Isparta’da 81 binden, Antalya’da 80 binden, Sakarya’da 77 binden, Bursa’da 75 binden, Kayseri’de 69 binden, Trabzon’da 58 binden, Eskişehir’de 57 binden, Denizli’de 54 binden, Samsun’da 53 binden, Karabük’te 52 binden, Manisa’da 48 binden, Çanakkale’de 47 binden, Balıkesir’de 45 binden, Edirne’de 44 binden, Kahramanmaraş’ta 35 binden, Bolu’da 29 binden fazla üniversiteli öğrenim görüyor. Metropollerde de yüz binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi bulunuyor. Öyle ki İstanbul 200 bine, Ankara 180 bine, İzmir ise 170 bine yakın öğrenci tarafından tercih ediliyor.

KONUT TİCARETİ ARTIYOR

Üniversiteliler, eğitim aldıkları şehirlerin ekonomisine canlılık katıyor. Örgün ve ikinci öğretim programlarında okuyan gençler sayesinde konut ticareti artıyor; gıda, giyim, iletişim ile ulaşım sektörleri büyüyor. Bu büyüme refah ve kalkınma artışını beraberinde getiriyor.

MARKETLER DOLUP TAŞIYOR

Okullara yakın bölgelerde kiralık ev talebinde patlama yaşanıyor. Ayrıca pansiyonlara ve apart otellere rağbet artıyor. 9 aylık eğitim-öğretim döneminde marketler ve AVM’ler tıklım de tıklım doluyor. Markalı giyim ürünleri, lap top, tablet ve akıllı telefon satışı yapan perakende firmaları gelirlerine gelir ekliyor. Restoranlar ile lokantalar kârlarına kâr katıyor. Araştırmalara göre her bir öğrenci barınmaya 400-500 lira, beslenmeye 300-350 lira, giyime 200-250 lira, ulaşıma 100-110 lira, sosyal etkinliklere 80-90 lira, eğitime 70-80 lira, iletişim ve haberleşmeye ise 60-70 lira harcama yapıyor. Toplam harcama tutarı bin 210 liradan başlıyor, bin 460 lirayı buluyor. Metropollerde bu rakam bin 700 ila bin 800 liraya kadar çıkıyor