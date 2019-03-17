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Öğrenciler geleceği okul koridorlarında tasarlıyor

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaokul, dersleri sınıftan koridorlara taşıyan uygulamaları, STEM alanında yürüttükleri projeler ve sanatsal çalışmalarıyla öğrencilere farklı bir ufuk açıyor - 23 öğretmeninin STEM eğitimcisi olduğu okulda, "Akıl Oyunları Laboratuvarı" ile "Uzay ve Robotik Kodlama Atölyesi" de bulunuyor - Her katı farklı bir konseptte, üç boyutlu görsellerle donatılan okulun 551 öğrencisinin tamamı ukulele ve gitar çalabiliyor- Okul Müdürü Cuma Ali Can:- "Çalışmalarımızda yurt sevgisi, girişimcilik, iş kalitesi, dürüstlük ve hoşgörü olarak belirlediğimiz 5 temel değer üzerine odaklandık. Çocuklarımızın dünya standartlarında yetişecek, üretken bir düşünce yapısına sahip bireyler olmalarını sağlamak amacıyla bu çalışmaları yürütüyoruz"

17 Mart 2019 Pazar 11:02
Öğrenciler geleceği okul koridorlarında tasarlıyor

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Necdet Seçkinöz Ortaokulu, dersleri sınıftan koridorlara taşıyan uygulamaları, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında yürüttükleri projeler ve sanatsal çalışmalarıyla öğrencilere farklı bir ortam sunuyor.

Öğrencilerin görsel zekasını harekete geçirmek amacıyla sadece sınıflar değil koridorlar da laboratuvar gibi ders alanı olarak kullanılıyor.

Öğrenciler koridorlarda hazırlanan alanlarda Fen bilgisi, matematik, Türkçe, tarih, müzik gibi dersleri işliyor, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.

Okulun katları Çanakkale Destanı'nı, 15 Temmuz şehitlerini, Türkiye'nin kültür mirasını, tarihsel birikimini, Yeşilçam sanatçılarını anlatan üç boyutlu görsellerle hazırlandı.

Ankara Kalkınma Ajansının desteğiyle yürütülen proje sonucunda 23 öğretmenin STEM eğitimcisi olduğu okulda, Özel Harekat Polisi Şehit Demet Sezen'in isminin verildiği "Akıl Oyunları Laboratuvarı", "Fuat Sezgin Uzay ve Robotik Kodlama Atölyesi" oluşturuldu.

Okulda ilerleyen süreçte "3D Yazıcı Atölyesi" de kurulacak.

- Öğrencilerin tamamı ukulele çalıyor

Kültür sanat konusunda da fark yaratan projelere imza atan okulda Mozart, Vivaldi gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserleri çalınıyor. Müzik dersleri de bu konuyla ilgili oluşturulan özel katta yine koridorda yapılıyor.

Bu katta geçmişten bugüne Türkiye'nin en önemli sanatçılarının tanıtımları da üç boyutlu görseller üzerinden yapılıyor.

Okulun 551 öğrencisinin tamamı bir Hawaii çalgısı olan ve "zıplayan pire" anlamına gelen ukulele ve gitar çalabiliyor.

Spor çalışmaları için bahçesinde koşu parkuru bulunun okulda, Müslüman bilim adamlarını tanıtan bir bölüm de yer alıyor.

- "Çalışmalarımızda 5 temel değer üzerine odaklandık"

Aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı olan Okul Müdürü Cuma Ali Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri yeni projelerle öğrencilere farklı bir ufuk açmayı hedeflediklerini vurguladı.

Can, eğitimde ilk olan çalışmalara imza atmaktan gurur duyduklarının altını çizerek, "Çalışmalarımızda yurt sevgisi, girişimcilik, iş kalitesi, dürüstlük ve hoşgörü olarak belirlediğimiz 5 temel değer üzerine odaklandık. Çocuklarımızın dünya standartlarında yetişecek, üretken bir düşünce yapısına sahip bireyler olmalarını sağlamak amacıyla bu çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.

- "Milli ve manevi bilinçle yetişen nesillerin ülkemizi sevmemesine imkan yok"

Dersleri bir laboratuvar gibi kullandıkları okul koridorlarına taşıma fikrinin dört yıl önce oluştuğunu anlatan Can, şöyle konuştu:

"Okul koridorlarının laboratuvara dönüşmesinin ardından öğrencilerin vizyonlarında olumlu artışları gözlemledik. 6 TEOG birincisiyle rekorlara imza attık. Öğrencilerimize hayal kurmayı öğrettik çünkü sınırların dışına çıkan insanların üretken düşünce gösterebileceklerini biliyoruz ve bunu öğrencilerimize empoze etmeye çalışıyoruz."

Öğrencilerin standartları aşmış, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olmasını sağlamak istediklerini vurgulayan Can, sınıf kapılarının Türk bayrağıyla donatıldığını kaydetti.

Can, "Milli ve manevi bilinçle yetişen nesillerin ülkemizi sevmemesine imkan yok diyerek öğrencilerimize yürekten inandık. Her sabah minik kalplerindeki, gözlerindeki ışıktan aydınlanarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz." dedi.

Okul Müdürü Can, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u da bir sabah okulda ağırlamak istediklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:02
  1. "Akıl Oyunları Laboratuvarı"
  2. "Robotik Kodlama ve 3D Yazısı Atölyesi"
  3. eğitim
  4. meb
  5. Necdet Seçkinöz Ortaokulu
  6. okul müdürü Cuma Ali Can
  7. STEM

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