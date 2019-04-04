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Öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi’nin düzenlediği etkinlikle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Makine Mühendisliği öğrencileri, Yeşilyurt Enerji Santrali’ni gezdi.

04 Nisan 2019 Perşembe 16:53
Öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi’nin düzenlediği etkinlikle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Makine Mühendisliği öğrencileri, Yeşilyurt Enerji Santrali’ni gezdi.


MMO Samsun Şubesi, OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik “İş Yaşamına Hazırlık” etkinliklerini sürdürüyor. Öğrenciler, termodinamik dersi kapsamında Organize Sanayi Bölgesi’ndeki(OSB) Yeşilyurt Enerji’ye düzenlenen teknik geziye katıldı. Aynı zamanda MMO Samsun Şubesi’ne üye olan öğrenciler, OMÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özbey ve aynı bölümden Araştırma Görevlisi Fevzi Şahin ile birlikte gittikleri Yeşilyurt Enerji Santrali’nde Baş Mühendis Makine Mühendisi Vedat Yaman sanayi tesisini gezdirdi. Yaman, öğrencilere Yeşilyurt Grup ve Yeşilyurt Enerji Santrali hakkında genel bilgiler verdikten sonra işletmenin termik doğalgaz kombin çevrim santrali, salt sahası, motor binaları, atık su ısı kazanları, soğutma kulesi, buhar türbini bölümlerini gezdirerek tanıttı.



“Faydalı bir gezi”


Öğrencilerin, derslerde gördükleri teorik bilgilerin uygulamalarını sanayide görerek mesleki eğitimlerini daha da ileri seviyeye taşıdıklarını söyleyen Doç. Dr. Mustafa Özbey, “Bu gezi, öğrencilerimizin derslerde gördükleri teorik bilgilerin uygulamalarını yerinde görmeleri, ufuklarının genişlemesi, eğitim ve meslek bilinçlerinin artması yönünden oldukça faydalı olmuştur. Ayrıca teknik gezi, öğrencilerin derslerine ve mesleklerine olan ilgi ve heveslerinin artmasına da sebep olacak” dedi.



Kadir Gürkan’dan dil eğitimi uyarısı


Teknik gezi ile ilgili bir açıklamada bulunan MMO Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ise, “Öğrenci üyelerimizin gelecekte yer alacakları iş yaşamına hazırlıklı olarak başlayabilmelerini önemsiyoruz. Rekabetin yoğun yaşandığı, farkındalık yaratabilen ve donanımlı olanın önünün açık olduğu iş yaşamında öğrencilerimizin almakta oldukları rutin eğitimin yanı sıra yabancı dil eğitimlerine ağırlık vererek 2’nci hatta 3’üncü yabancı dile sahip olabilmek için uğraş vermeleri gerektiğine inanıyor, buna sürekli vurgu yapıyoruz. Öğrencilerimizin ayrıca tasarım ve inovasyon kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik eğitimlere yönelmeleri de gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 16:53
  1. doğa

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