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Öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu

Adana Valisi Vekili Mustafa Aydın, Adana’nın yüzde 40 orman varlığı ile Türkiye’nin ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 10:30
Öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu

Adana Valisi Vekili Mustafa Aydın, Adana’nın yüzde 40 orman varlığı ile Türkiye’nin ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.


Orman Teşkilatının Kuruluşunun 180. Yıl Dönümü ve 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinliklerinde Çukurova Arboretum’unda fidanlar toprakla buluşturuldu.


Fidan dikim töreninden önce öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla bir doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş parkurunun başında büyük bir Türk Bayrağı açıldı.Yürüyüş parkurunun sonunda kortej fidan dikim alanına ulaştı. Burada kısa bir konuşma gerçekleştiren Vali Vekili Mustafa Aydın, ormanların korunması ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması konusundaki farkındalığı arttırmak için böyle bir doğa yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.


Her gün 21 Mart’ta bu tür etkinliklerle Dünya Ormancılık Günü’nü kutladıklarını belirten Vali Vekili Aydın, “Orman ve ağaç sevgisinin en güzel görüntüsü, burada gördüklerimizdir. Ülkemizdeki ormanları korur ve mevcudunu arttırırsak her yer bu güzellikte olacaktır’’ dedi.


Adana’nın yüzde 40 orman varlığı ile Türkiye’nin ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden Vali Vekili Aydın, “Orman sadece ağaçların bulunduğu bir alan değil aynı zamanda tüm canlılar için bir yaşam alanıdır, oksijen kaynağımızdır, su rezervimizdir. Orman yangınları ciddi bir tehdit ama mücadele konusunda çok güçlü bir teşkilatımız var. Ormanların korunması konusunda gösterdikleri başarı ve gayretlerden dolayı tüm orman teşkilatımızı kutluyorum’’ diye konuştu.


Vali Vekili Mustafa Aydın’ın konuşmasının ardından hazırlanan alana katılımcılar tarafından fıstıkçamı, servi, defne, kauçuk, zakkum, mazı, çınar ve keçiboynuzu türlerinde toplam 350 adet fidan toprakla buluşturuldu.


Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, kamu kurum temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlik; yürüyüş parkuru boyunca kurulan ormancılık çalışmalarına ait görsel stantların incelenmesi ve fidan dağıtımının ardından sonra erdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:30
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