Öğrenciler emekli öğretmenin bahçe düzenlemesini yaptılar

Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri emekli öğretmenin nasihatleri ışığı altında bahçe düzenlemesi yaptılar.

Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında emekli öğretmen Tevfik Yapar’a yardımcı oldular. Proje ile muhtar ve velilerin yardımı doğrultusunda Erzincan İnönü Mahallesinde ikamet eden emekli öğretmen Tevfik Yapar’ın nasihatlerinin ışığı altında bahçe düzenlemesi yapıldı. Proje Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Güneş ,meslek dersi öğretmenleri Arzu Erkan Gök, Hülya Cevahir Çolak ve öğrencilerin katılımı ile proje gerçekleştirildi. Proje kapsamında öğretmene ait 600 metrekarelik bahçesinin temizliği ve bahçede bulunan meyve ağacının bakımı yapıldı. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Adem Güneş "Bu proje kapsamında;öğrencilerin belirli bir plan çerçevesinde çalışma , zaman disiplinli kazandırma, öğrencilerin takım ruhu ile çalışabilme kabiliyetini kazandırabilme, ihtiyacı olan herkese yardımcı olmayı bilen duyarlı bireyler olmasını sağlamak, öğrencilerin hem derslere hem de sosyal faaliyetlere olan ilgisini arttırarak, kendilerine olan güvenlerinin attırmasını sağlamayı hedefledik.

“Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında okulumuz Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin misyonuna yakışır bir şekilde emekli öğretmen ailemizin bahçe düzenlemesi laboratuvar ve tarım bölümü öğrencileri tarafından yapıldı. Projeyi gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.