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Öğrenciler, dünya rafting şampiyonası için İngilizce öğreniyor

Tunceli’de düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası hazırlıkları kapsamında öğrencilerde İngilizce öğreniyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:52
Öğrenciler, dünya rafting şampiyonası için İngilizce öğreniyor

Tunceli’de düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası hazırlıkları kapsamında öğrencilerde İngilizce öğreniyor.


Tunceli, 8-13 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Hazırlıklar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, şampiyonaya yurtdışından katılım sağlayacak yabancı konuklara rehberlik edebilecek seviyede İngilizce öğrenmeleri amacıyla çalışma başlattı.Bu kapsamda Türk Telekom Fen ve Dersim Anadolu Lisesi’nde eğitim görengönüllü olarak projede yer almak isteyen öğrencilere yönelik İngilizce kursu açıldı. Her iki okulun İngilizce öğretmenleri tarafından tanışma, kenti tanıtma, temel ihtiyaçların giderilmesi konularında eğitimlere başlandı. Eğitimler sonunda rehberlik edebilecek seviyeye ulaşan 62 öğrencinin şampiyona da görev alacağı öğrenildi.


Öteyandan şampiyonada rehber olarak görev alacak İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça bilen 30 öğretmen de motivasyon eğitimlerine tabi tutuluyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:52
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