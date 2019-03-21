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Öğrenciler Down Sendromlular için yürüdü

21 Dünya Down Sendromlular günü dolayısıyla Erzurum’da farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 11:46
Öğrenciler Down Sendromlular için yürüdü

21 Dünya Down Sendromlular günü dolayısıyla Erzurum’da farkındalık yürüyüşü düzenlendi.


81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yürüyüşü Erzurum Vali Yardımcısı Sadettin Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Down Sendromluların aileleri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu önünde toplanan protokol, öğrenciler ve aileler daha sonra hep birlikte yürüyüşe geçti.


Yürüyüşe katılan öğrenciler ellerinde ‘’Birlikte Daha Güçlüyüz‘’, ‘’Down Sendromu bir hastalık değildir farklılıktır‘’ , “Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla‘’ yazılı dövizler taşıdılar


Yürüyüş sonunda Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil yaptığı açıklamada, “Down Sendromlu kardeşlerimizin farkındalık günü sebebiyle toplanmış bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler kararı ile 21 Mart Dünya Down Sendromlular günü olarak belirlenmiştir. 21 Mart tarihinin seçilmesindeki en önemli neden ise Down Sendromlu bireylerin 21 kromozonun 3 tane oluşudur. Dünya üzerinde 6 milyon civarında Down Sendromlu kardeşlerimiz olduğu bilinmektedir. Ülkemizde ise net bir veri olmamakla beraber Türkiye Down Sendromu Derneği’nin açıklamalarına göre 70 bin civarında Down Sendromlu vatandaşların olduğu tahmin edilmektedir. Gerçek Dostlar Kromozon Saymaz diyerek çıktığımız bu yolda Down Sendromlu olmanın bir hastalık olmadığı, dolayısıyla bulaşıcı olmadığı, sadece genetik bir bozukluk olduğu belirtilerek kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu söylemek isteriz. Down Sendromlu olmak eksikliği değil +1 fazlalıktır. Farklı olmak ise normal olandır. Nasıl ki kimimiz uzun boylu, kimimiz sarışın, kimimizin kromozon sayısı arkadaşlarımızınkinden farklı olabilir. Bizim görevimiz ise bu kardeşlerimize elimizden gelen desteği sağlamak, sosyal yaşantılarında onların yanında olmaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:46
  1. doğa

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