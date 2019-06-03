Öğrenciler dikkat! Kopyaya karşı yapay zeka geliyor

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun, çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti anlamına gelen yapay zeka, günümüzde birçok alanda oldukça etkili bir şekilde kullanılıyor. Son zamanlarda piyasaya çıkan çoğu akıllı telefonlarda kullanılan bu teknoloji, aynı zamanda sağlık sektöründe de oldukça güzel sonuçlar doğurabiliyor. Yapay zeka teknolojisi, önümüzdeki yıllarda eğitim sektöründe de buna benzer bir şekilde rol alacak.

Kopenhag Üniversitesi, öğrenciler tarafından yazılan makale, ödev ya da sınav kâğıtlarının kendileri tarafından yazılıp yazılmadığını yüzde 90 oranında tespit edebilen ‘Ghostwriter’ isimli yapay zekâ programının, yakın gelecekte kullanılabileceğini duyurdu.

Kopya içeriklere karşı kullanılacak

Yapılan araştırmalarda, özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin kopya çekme, ödev ve makalelerini başka kişilere yazdırma oranında yoğun bir yükselişin olduğu tespit edildi. Kopenhag Üniversitesi’nde bulunan Bilgisayar Bilimi Bölümü’nün birkaç yıldır üzerinde çalıştığı ‘Ghostwriter’ isimli yapay zekâ programı, bu öğrencilerin ödev ve makalelerini kendilerinin yazıp yazmadığını kontrol edebiliyor.

130 bin ödev üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda ise bu programın, yüzde 90 oranında başarılı olduğu belirtildi.

Ödevleri analiz edecek

Ghostwriter’ın ödevler ve makaleler üzerinde yaptığı analizlerde, öğrencilerin daha önce yaptıkları ödevlerin de büyük rol oynadığı; yazım stilinin ve kullanılan sözcük çeşitliliğinin, cümlelerin yapısının dikkate alındığı belirtildi.

Makine öğrenimi ve yapay sinir ağları üzerine kurgulanan Ghostwriter programının, resimleri ve metinlerdeki kalıpları tanımada oldukça etkili olduğu ifade edildi. Bilgisayar Bilimi Bölümü, yaklaşık 10 bin öğrenciden toplanan 130 bin ödev ile bir veri tabanı oluşturduğunu açıkladı.

Gelecekte kullanılacak

Kopenhag Üniversitesi’nde doktora yapmakta olan ve Ghostwriter’ın üzerinde çalışan Stephen Lorenzen, “Yakın gelecekte bu programın liseler ve üniversitelerde kullanılma ihtimali yüksek. Elbette, bu teknoloji tek başına söz sahibi olmamalı. Ancak, öğrencilerin makale ve ödevlerini kendilerinin yazıp yazmadığını tespit etme konusunda yardımcı olmalı.” ifadelerini kullandı.