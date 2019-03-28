Öğrenciler cips ve kola yerine meyveyi tercih etti Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sağlıklı yaşam için farkındalık etkinliği düzenledi.

Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sağlıklı yaşam için farkındalık etkinliği düzenledi.

TÜBİTAK inceleme projesi kapsamında "Sağlıklı Yaşam ve Obeziteye Hayır" etkinliği düzenleyen Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde meyve ikramında bulundu. Öğrencilere yönelik obezite konusunda farkındalık oluşturmak üzere etkinlik çalışması yapan öğrenciler, daha sağlıklı cips ve kola yerine meyve ve sebze yenilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.