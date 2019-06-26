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Öğrenciler Çanakkale’yi gezdi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce,gençlerin Çanakkale ruhunu hissetmesi ve milli bilinç oluşması amacıyla liseöğrencilerine yönelik Çanakkale kamp programı düzenlendiği bildirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:08
Öğrenciler Çanakkale’yi gezdi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce,gençlerin Çanakkale ruhunu hissetmesi ve milli bilinç oluşması amacıyla liseöğrencilerine yönelik Çanakkale kamp programı düzenlendiği bildirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17-20 Haziran tarihleri arasındayapılan program kapsamında, Mersin, Gaziantep, Giresun, Kocaeli, Samsun, Sivas veMalatya’nın da aralarında bulunduğu çeşitli illerinden katılan 297 lise öğrencisi,Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Eceabat ilçesinde yer alan kamp merkezindekonaklayarak, çeşitli etkinlikler ve sosyal faaliyetlere katıldı. Öğrenciler ayrıca,profesyonel rehberler eşliğinde Çanakkale il merkezi, Truva, Asos, Eceabat gibi tarihiyerler dışında şehitliği gezdi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:08
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