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Öğrenciler Çanakkale türküsünü işaret diliyle seslendirdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İşaret Dili Kursu’na katılan öğrenciler Çanakkale Türküsünü işaret diliyle seslendirdiler.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:25
Öğrenciler Çanakkale türküsünü işaret diliyle seslendirdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İşaret Dili Kursu’na katılan öğrenciler Çanakkale Türküsünü işaret diliyle seslendirdiler.


Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen Çanakkale Zaferinin 104. Yıl dönümü programında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan İşaret Dili Kursu’na katılan öğrencilerin Çanakkale Türküsünü işaret diliyle icra etmeleri izleyenlerden büyük alkış aldı.


İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak, Çanakkale Türküsünün duygu yüklü dizelere sahip olduğunu belirterek" Bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Türküsü milletimiz için çok önemli. Biz de bu türküyü toplumda işaret dili konusunda farkındalık oluşturmak adına işaret dile ile yorumladık. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:25
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