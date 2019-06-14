Öğrenciler bu hayallerle yaz tatiline başladı

Denizli’de son ders zilinin çalması ile uzun bir yaz tatili dönemine giren öğrenciler karneleri alır almaz tatil planları yapmaya başlarken, bir çok öğrenci şimdiden denize gitmenin hayalini kurdu.

Kentte 2018-2019 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasıyla 190 bin öğrenci ve 15 bin öğretmen çalması ile yaz tatilini girdi. Merkezefendi ilçesi Hacı Halil Bektaş Ortaokulu’nda da karne heyecanı yaşandı. Karnelerini alan öğrenciler uzun ve yorucu geçen bir eğitim döneminin ardından yarın başlayacak yaz tatilinin ilk günü için planlar kurmaya, hesaplar yapmaya başladı. Öğrenciler eğitim dönemi boyunca çok yorulduklarını ve okul döneminin çok yoğun geçtiğini vurguladılar. İyi bir tatili hak ettiklerini ifade eden öğrencilerden bazıları ise şimdiden deniz, kum ve güneşin hayalini kurmaya başladı. Bazı öğrenciler ise hem tatil yapacaklarını hem de önümüzdeki yıl başarılarını daha fazla arttırmak için konu tekrarı yapacaklarını ifade ettiler.

“Doya doya tatillerini yaparken konu tekrarları da yapsınlar”

Okulda görevli İngilizce Öğretmeni Sinem Karalar’da eğitim ve öğretim döneminin yorucu ama bir o kadar da güzel geçtiğini kaydetti. Öğrenciler ve öğretmenler olarak dönemin hakkını en iyi şekilde verdiklerini ifade eden Karalar, “Öğrencilerimize çalışarak çok güzel başarılara imza attılar ve bizlerle birlikte ailelerini fazlasıyla mutlu ettiler. Ara ara geziler yapıp fırsat buldukça yorgunluğumuzu attık. Öğrencilerimden beklentim hem yazın doya doya tatillerini yapmaları hem de konu tekrarı yapıp kitap okumaları yönünde” dedi.

Öte yandan, karnelerini alan çocukların sevinçleri ise görülmeye değerdi.