Öğrenciler boyadıkları bez çantaları kullanarak doğayı koruyacak

İSTANBUL (AA) - Plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkati çekmek isteyen Sultanbeyli Zübeyde Hanım İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, kullanmaya başlayacakları bez çantaları renklendirdi.

Okulun 1/M sınıfı öğrencileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan ve 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına destek vermek amacıyla öğretmenleri Sevil Zekiye Uygun'un başlattığı proje kapsamında bez çanta boyama etkinliği yaptı.

Öğretmen Sevil Zekiye Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylül ayından bu yana eğitim hayatına yeni başlayan sınıf öğrencilerinde çevre bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını belirtti.

Poşet kullanımını azaltmaya yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini, bunu da bir etkinlikle pekiştirme kararı aldıklarını vurgulayan Uygun, öğrencileriyle bez çantalarını boyamaya karar verdiklerini anlattı.

Bu sayede çocuklarda çevre bilincinin oluşacağına inandığını söyleyen Uygun, şunları kaydetti:

"Çocuklara ilk olarak poşetlerin üretim sürecini anlatan videolar izlettim. Ardından, poşetlerin doğaya verdikleri zararı yansıtan videoları inceledik. Böylelikle, bu atıkların denizlerde, kıyılarda nasıl biriktiğini, doğaya ve hayvanlara ne gibi zararlar verdiğini gördüler. Evet, bu videoların bir kısmı onlar için üzücü ancak akıllarında kalması ve farkındalıklarının gelişmesi için izlemelerini sağladım. Videoları izledikten sonra atıkların nasıl ayıklandığını, dönüştüğünü ve nerelerde kullanıldığını da anlattım. Şu an çok küçükler ancak eminim ki bazı bilgiler akıllarında kalacak. Büyüdüklerinde içlerinden belki bir tanesi geri dönüşüm makinesi tasarlayabilir. Neden olmasın? Şu an hayal kurup bunu başarabilmek benim hedefim. İleride makineler çoğu şeyin yerini alacak. Ben o makineyi tasarlayabilen çocuklar yetiştirmek istiyorum."

Uygun, ileride velilerin de destekleriyle büyük bez çantaları dikerek projeyi genişletmek istediklerini aktardı.

Projenin devamlılığını sağlamak adına çocuklardaki bez çanta kullanımının takibini sağlayacağını belirten Uygun, "Şu an alışkanlıklarının oturduğu yaştalar. Çocuklardan, mümkün olduğu kadar az poşet kullanılmaları konusunda ailelerini de uyarmalarını talep edeceğim. Öğrencilerin okula getirdikleri eşyaları bez çantalara koymalarını isteyeceğim. Ne kadar az poşet, o kadar az çevre kirliliği." diye konuştu.





- "Poşeti doğa bile kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz"

İlkokul öğrencisi 7 yaşındaki Eren Efiloğlu, temiz bir dünya ve güzel bir gelecek istediklerini ifade ederek, "Bunun için ilk olarak plastik poşet kullanımını en aza indireceğiz. Bez çantalarımızla markete, pazara gideceğiz. Biliyoruz ki, plastikler doğada yüzlerce yıl yok olmuyor. Bu yüzden artık poşet kullanmak yok." şeklinde konuştu.

İclal Göl (6) ise doğaya zarar verdiği için artık plastik poşet kullanmayacaklarının altını çizerek, temiz bir çevrede yaşamak istediklerini ifade etti.

Poşetlerin özellikle denize atılmaması gerektiğini vurgulayan Göl, "Denize atılan poşetler canlılar tarafından yeniyor. Hatta biz de o canlıları yiyoruz, aslında soframıza geliyor. Biz doğaya, poşet atmayarak, bez poşet kullanarak az da olsa bir katkıda bulunacağız. Poşeti doğa bile kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz."



