Öğrenciler birbirinden farklı bilim çalışmalarını sergiledi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında öğrencilerin birbirinden farklı olarak yaptığı bilim çalışmaları büyük beğeni topladı.

Misak-ı Milli Meydanında düzenlenen TÜBİTAK 4005 Bilim Şenliği açılışına Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğretmenler ver öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin kendi yaptıkları bilim çalışmalarını tek tek gezen Başkan Köse öğrencileri tebrik etti.

Başkan Köse çocukları geleceğe hazırlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “ Çocuklarımızı hep birlikte gelecek yüzyıllara göre yetiştirmeliyiz. Onlar da kendilerinden sonra gelecek nesilleri yetiştireceklerdir. Birbirinden farklı bilim çalışmalarının olduğu bu bilim şenliğinde bulunmaktan büyük keyif aldım.Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi bir kez daha kutluyorum” dedi.