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Öğrenciler Bakan Kurum ve Selçuk'a "sıfır atık" projesini anlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sıfır atık uygulamasına geçilen Mehmet Akif İnan İlkokulu öğrencileriyle, organik atıklardan elde edilen gübreyi çiçeklere verdi- Bakan Kurum:- "Plastik poşetten bir bedel elde etmek gibi bir düşüncemiz yok"

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:03
Öğrenciler Bakan Kurum ve Selçuk'a "sıfır atık" projesini anlattı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "sıfır atık" uygulamasına geçilen Mehmet Akif İnan İlkokulu öğrencileriyle, organik atıklardan elde edilen gübreyi çiçeklere verdi.

Selçuk ve Kurum, "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imzalandığı okulda, töreninin ardından, birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Çocuklara Sıfır Atık Projesi'ni soran Kurum, bu konudaki bilgilerinden dolayı öğrencileri tebrik ederek, derslerinde başarılar diledi.

Birinci sınıf öğrencilerinin geri dönüşüm etkinliğini inceleyen iki Bakan, geri dönüşümden elde edilen gübreyi çiçeklere verdi.

Bakan Selçuk ve Kurum, daha sonra okul bahçesine kurulan Atık Getirme Merkezi'ndeki faaliyetleri inceledi.

Bakanlara, öğrencilerin cam, plastik ve metal gibi atıkları geri dönüşüm cihazına attıktan sonra kartlarına bir miktar ücret yükleneceği ve öğrencilerin bu ücreti kantinde harcayabileceği bilgisi aktarıldı.

Daha sonra Kurum ve Selçuk, kaynağında ayrı toplanan atıkları öğrencilerle kompost makinasına attı.

- "Plastik poşetten bir bedel elde etmek gibi bir düşüncemiz yok"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, bu uygulamayı tüm okullarda yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Bakanlık tarafından 2021'de uygulanacak depozito uygulamasını hatırlatan Kurum, daha temiz çevre, daha yeşil bir Türkiye için tüm illerde ve ilçelerde bu uygulamayı süratle hayata geçireceklerini vurguladı.

Plastik poşet uygulamasına da değinen Kurum, "Beyanname süreci yeni başladı. Artık üreticilerimiz, tüketicilerimiz bu beyannameleri dolduruyor. Bizim buradaki amacımız şu değil, bunu net bir şekilde söylemek istiyorum, 'plastik poşetten bir bedel elde etmek' gibi bir düşüncemiz yok. Daha ilk bir aylık uygulamada yüzde 60-65 oranında bir azalma var. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için bu uygulamaya geçiyoruz. Plastik poşetlerin doğaya, çevreye olan zararlarını artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bizim amacımız tüketimi azaltmak." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:03
  1. "Sıfır Atık Projesi"
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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