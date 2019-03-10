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Öğrenciler atık yönetimi konusunda bilinçlendiriliyor

Tepebaşı Belediyesi’nin öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği atık yönetimi ve çevre konusundaki bilinçlendirme çalışmaları sürüyor.

10 Mart 2019 Pazar 11:55
Öğrenciler atık yönetimi konusunda bilinçlendiriliyor

Tepebaşı Belediyesi’nin öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği atık yönetimi ve çevre konusundaki bilinçlendirme çalışmaları sürüyor.

 

Tepebaşı Belediyesi ilköğretim öğrencileriyle atık yönetimi ve çevre konulu eğitim ve proje iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kardeşler Ortaokulu’nun atık ve geri dönüşümün önemini anlatan projelerini destekleyen Tepebaşı Belediyesi, öğrencilere de eğitim konusunda katkı sağladı. Kardeşler Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları, “Geri Dönüştür Tekrar Kullan” isimli proje ödevleri ile öğrencilerin geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesini amaçlıyor. Proje kapsamında 160 öğrenciye geri dönüşüm ve atık yönetimi hakkında sunumlar yapılırken bir hafta devam edecek bir de yarışma düzenlendi. Yarışma ile en çok atık malzeme getiren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilecek.

 

Proje sunumlarına katılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları çevre kirliliği, geri dönüşüm, küresel ısınma, bilinçli tüketim alışkanlıkları gibi konular hakkında bilgiler aktararak öğrencilerin soruları cevapladı. Düzenlenen sunuma katılan öğrencilerin çevre konusunda farkındalıklarının artırılması ve etkinliğin düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, okullardan gelen eğitim talepleri doğrultusunda çevre konusunda bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtirken yine talepte bulunan okullar için geri dönüşüm tesisinde gezi programı da düzenlenebileceği bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:55
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