Öğrenciler artık robotik kodlamayı öğrenebilecek Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede eğitim veren Beşeylül İlkokuluna tablet yardımı yaptı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede eğitim veren Beşeylül İlkokuluna tablet yardımı yaptı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde eğitim veren Beşeylül İlkokuluna öğrencilerin robotik kodlamayı öğrenebilmeleri adına Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, tablet yardımında bulundu. Eğitime her zaman destek verdiğini belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Eğitime her zaman destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için mutlak ihtiyaç olan robotik kodlamayı öğrenebilmeleri adına Beşeylül İlkokuluna tablet yardımında bulunduk. Çocuklarımızın iyi koşullarda eğitim görmesi bizlerin görevidir. Elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanıp ilçemizdeki eğitim kalitesini arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.