Öğrenciler AGD’nin Siyer-i Nebi yarışmasında ter döktü

Anadolu Gençlik Derneği’nin organize ettiği Türkiye’nin 81 ilinde Lise düzeyindeki gençlere yönelik “Gençler Kutlu Peygamberin İzinde Siyer-i Nebi Yarışması” Denizli merkez ve ilçelerinde binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

120 dakika süren sınavda, Lise öğrencilerine test şeklinde 80 soru soruldu. Konu ile ilgili açıklama yapan AGD Denizli Şube Başkanı Hamza Öztürk, Amacımız, Peygamber efendimizin hayatını hayatına tatbik edecek gençler yetiştirmektir, onun mücadelesini, İslam'ı insanlara nasıl aktardığını gençlere aktarmaktır. Rabbim bu gençleri vatanını, milletini seven, inancına sahip çıkan bir nesil olarak yetiştirmeyi nasip etsin." ”Hayatta en güzel şey, Allah ve Rasulü’nü bilmek ve Müslümanca düşünüp Müslümanca yaşamaktır. Siyer-i Nebi Yarışmamıza katılan bütün gençlerimize başarılar diler, Sevgili Peygamberimiz(sav)’in izinde bir ömür niyaz ederim.” diye konuştu.

Kalabalıklar Artarken İnsanlar Yalnızlaşıyor

“Sayıların çoğaldığı, kentlerin büyüdüğü, gökdelenlerin yükseldiği bir zaman dilimindeyiz. Kalabalıklar artarken insan yalnızlaşıyor, birbirimizin ötekisi oluyoruz. Hem ülke olarak hem de İslam coğrafyasının tamamında ihtiyacımız olan sevgi ve kardeşliktir, ihtiyacımız olan hakkı ve adaleti üstün tutmaktır. Gençlerimizin âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir Peygamber’in hayatını okumaları, öğrenmeleri bu yaşam örnekliğini kuşanmaları hepimizin hayrına olacaktır.”

Bizim derdimiz gençliğimizin İslam’ın temel kavramlarını bilerek ve sapmalara karşı hakikati kuşanmış nesiller olarak yetişmesidir. En büyük arzumuz İnsanların hayrına cehd eden bir neslin olmasıdır. Biliyorsunuz ceht, cihat, mücahit, mücahede aynı kökten gelir. Gayret etmektir. İslam’ı yaşama gayretidir. Yoldaki bir taşı kaldırma, bir yoksulu doyurma, bir yetimi sevindirme, bir zulmü engellemedir. Bütün bunların örnekliği Peygamber Efendimiz’in (sas) hayatında mevcuttur.

Rol Modelimiz ‘Efendimiz’dir

Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi İmam Hatiplerden Sorumlu Komisyon Başkanı Ömer Faruk Çağrıcı, “Bu sınavın bizim için önemi âlemlere rahmet olarak gönderilen, yaratılmışların en hayırlısı, Son Elçi’nin, son uyarıcı Peygamber Efendimiz’in (sav) geleceğimizin teminatı olan gençlerimize gündem olmasıdır. Çünkü liseli kardeşlerimiz fıtratları gereği bu yaşlarda kendilerine rol model aramaktadırlar. Bizim yegâne rol modelimiz “Efendimiz’dir, ilk önce O’nu tanımalı, O’na özenmeli, O’nda buluşmalıyız.” Peygamber Efendimiz genç yaşında iken kötülüklere ve zulümlere engel olabilmek amacı ile katıldığı Hilfu’l-Fudül ne anlam ifade ediyorsa bugün de aynı vazifeyi Anadolu Gençlik Derneği ve MGV üstleniyor.’’şeklinde konuştu.

Siyer-i Nebi sınav sonuçları 31 Aralık 2018 Pazartesi günü açıklanacak. Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını efendimizinizinde.com adresi aracılığıyla öğrenebilecek.