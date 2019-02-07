Öğrenciler Afrin şehidini andı

KARABÜK (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 7 Şubat 2018'de şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, Afrikalı ve Bayırbucak Türkmeni öğrencileri tarafından mezarı başında anıldı.

Akpınar için Safranbolu Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programa, şehidin babası İsmail Akpınar, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Daha sonra Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) eğitim gören Afrikalı ve Bayırbucak Türkmeni öğrenciler, şehidin mezarına ziyarette bulunup dua etti.

Cibutili Musa Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidi anmak için mezarına gelerek dua ettiklerini söyledi.

Ömer Bilal Akpınar'a Allah'tan rahmet dileyen Yusuf, "Allah ailesine ve bizlere sabır versin. İnşallah dualarımız kabul olur. Ailesini ziyaret ettik, sık sık da ziyaret ediyoruz. Bugün de onun şehit edilişinin yıl dönümü, onun için geldik." diye konuştu.