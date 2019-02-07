0553 313 94 23

Öğrenciler Afrin şehidini andı

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, Afrikalı ve Bayırbucak Türkmeni öğrencileri tarafından mezarı başında anıldı

07 Şubat 2019 Perşembe 16:58
Öğrenciler Afrin şehidini andı

KARABÜK (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 7 Şubat 2018'de şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, Afrikalı ve Bayırbucak Türkmeni öğrencileri tarafından mezarı başında anıldı.

Akpınar için Safranbolu Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programa, şehidin babası İsmail Akpınar, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Daha sonra Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) eğitim gören Afrikalı ve Bayırbucak Türkmeni öğrenciler, şehidin mezarına ziyarette bulunup dua etti.

Cibutili Musa Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidi anmak için mezarına gelerek dua ettiklerini söyledi.

Ömer Bilal Akpınar'a Allah'tan rahmet dileyen Yusuf, "Allah ailesine ve bizlere sabır versin. İnşallah dualarımız kabul olur. Ailesini ziyaret ettik, sık sık da ziyaret ediyoruz. Bugün de onun şehit edilişinin yıl dönümü, onun için geldik." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:58
  1. Anma
  2. Karabük
  3. Mevlit
  4. Musa Yusuf
  5. Ömer Bilal Akpınar
  6. Safranbolu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özcan: "İşletmeler 6 ay ödemesiz dönemli 60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1,45 faiz oranıyla bu krediyi kullanabilecek."
    1. Özcan: "İşletmeler 6 ay ödemesiz..
    2. Özcan: "Krediden yıllık cirosu 25-40..
    3. FETÖ sanığına hapis cezası
    4. Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
    5. VakıfBank Genel Müdürü Özcan,..
    6. Pürüzlü meme protezine bağlı kanser..
    7. "Adaylar devletin malına sahip..
    8. 6 kez vurduğu eşini kapıya bırakıp..
    9. MHP'li vekile göre CHP kendi topuğuna..
    10. GÜNCELLEME - Kocaeli'de genç kızın..
    11. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    12. Merkel'den Brexit açıklaması
    13. Bakan Kasapoğlu'ndan esnaf ziyareti
    14. Erdoğan, hediye edilen otobüsü inceledi
    15. Gaziantepspor küme düşürüldü
    16. "Türkiye bölgede lider bir ekonomik..
    17. PFDK'den Süper Lig kulüplerine para..
    18. Öğrenciler Afrin şehidini andı
    19. PFDK, Jerome'u affetmedi! Sert faulun..
    20. KKTC Başbakanı Erhürman, Soylu'yu..
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Yeni gün, yeni iddia... “Babacan, Gül’ün desteğini aldı! Küskünler...”
    Yeni gün, yeni iddia... “Babacan, Gül’ün desteğini aldı! Küskünler...”
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...