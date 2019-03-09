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Öğrenciler "adalet"in temsilcileriyle görüşerek mesleği tanıdı

Erzurum'da düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı"nda Adalet Bakanlığı öncülüğünde açılan stantta öğrenciler, hakim ve savcılarla görüşerek meslekle ilgili bilgi alma fırsatı buldu.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:06
Öğrenciler "adalet"in temsilcileriyle görüşerek mesleği tanıdı

Erzurum'da düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı"nda Adalet Bakanlığı öncülüğünde açılan stantta öğrenciler, hakim ve savcılarla görüşerek hedeflerindeki mesleklerle ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı"nda Adalet Bakanlığı, "Türkiye'ye adalet dağıtmaya var mısınız?" ve "Adalet seninle başlar" sloganıyla stant açtı.

Fuarı gezen vatandaşlar ve öğrenciler, burada mesleğin başında olan hakim ve savcılarla görüşme fırsatı buldu.

Hedefleri ve meslekle ilgili merak ettiklerini soran katılımcılar, görüşmelerle kariyer planlamalarını yaptı.

Hakim ve savcılar ise görüşmelerde mesleklerinin işleyişi, çalışma şartları ve mesleğin incelikleri hakkında bilgi aktardı.

Stantta hakim ve savcıların halkla bir araya gelerek, iç içe olabilecekleri mesajı da verildi.

- "Mesleğin ne olduğunu bilerek bu işe başlamalarını istiyoruz"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı olarak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Hakim ve savcılık mesleğini ve Bakanlığın öğrencilerin görev yapabileceği çalışma alanlarını tanıtarak kariyer planlamalarına yardımcı olabilmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini aktaran Bölükbaşı, "Bu anlamda da burada bir stant oluşturduk. Hakim ve savcı meslektaşlarım öğrencilerle sohbet ederek mesleğimizi anlatmaya çalışıyor, kariyer planlamalarında öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyorlar." dedi.

Bölükbaşı, çalışmalarını sadece fuar alanıyla sınırlı tutmadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimize gerekli yardımı göstereceğiz. Duruşma salonlarımızı gizlilik kararı olmadığı sürece gerekirse gruplar halinde onlara açabiliriz. Ayrıca bizlerden bilgi almaya da gelebilirler, mesleğimizi tanıyabilirler. Bizler öğrencilerin mesleğin ne olduğunu bilerek bu işe başlamalarını istiyoruz. Bu amaçla elimizden ne geliyorsa sarf edeceğiz. Bu ilgi ve alakayı görünce de mutlu olduk. Konferans salonuna binden fazla öğrencinin bizleri dinlemek için geldiğini gördüm. Bu, ne kadar büyük ilgi olduğunu gösteriyor."

Stant alanında hakim ve savcılarla çok sayıda öğrencinin sohbet ettiğini belirten Bölükbaşı, bu ortamın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bölükbaşı, bu tür organizasyonların başka fuarlarda da devem etmesini dileyerek, "Bundan sonraki fuarlarda da Bakanlığımızı ve mesleğimizi tanıtmak, hakim, savcı ve personelimizin ne yaptığını öğrencilere anlatarak kariyer planlamalarına yardımcı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında fuar merkezindeki Palandöken Salonu'nda düzenlenen "Kamuda Kariyer Meslekler ve Hakimlik-Cumhuriyet Savcılığı Mesleği ve İlk Derece Adli Yargı Teşkilatı" adlı sunumda Bölükbaşı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bedir Fidan ile hakim ve savcılar, öğrencilerle bir araya geldi.

Fidan, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Bu ilgi bizi geçmişe götürdü. Hakimlik ve savcılık mesleği, albenisi ve taliplisi çok olan bir meslek. Kamu ve kariyer meslekleri içerisinde çok rağbet gören bir meslek." diye konuştu.

Fidan, hakim ve savcılık mesleği hakkında öğrencilere teknik bilgi vererek, kariyer planlaması yapmalarında yardımcı olmaya çalıştı.

 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:06
  1. Doğu Anadolu Kariyer Fuarı
  2. Erzurum
  3. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı
  4. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi

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