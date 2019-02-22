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Öğrenciler 3 dil öğrenerek mezun olacak

"Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü"ne göre, Türkiye genelinde seçilen 11 okulda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrencilere İngilizce ve Rusçanın yanı sıra bölge özelliğine göre Arapça, Çince, Almanca veya Fransızca gibi üçüncü dil eğitimi de verilecek- Öğrenciler, belirlenen turizm tesislerinde staj uygulamalarını yaparken, aynı zamanda bin 535 lira aylık ücret alacak

22 Şubat 2019 Cuma 12:01
Öğrenciler 3 dil öğrenerek mezun olacak

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından turizm alanında sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik imzalanan "Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü"nün ayrıntıları netleşti.

Protokole göre, Türkiye genelinde seçilen 11 okulda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrencilere, İngilizce ve Rusçanın yanı sıra bölge özelliğine göre Arapça, Çince, Almanca veya Fransızca gibi üçüncü dil eğitimi de verilecek.

- İngilizce ve Rusça zorunlu, üçüncü yabancı dil seçmeli

Protokol kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 5 otel ile Ankara, İzmir, Balıkesir, Aydın, Muğla ve Antalya'da 11 mesleki ve teknik Anadolu lisesini eşleştiren alt protokoller de imzalandı.

Seçilen okullarda, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenciler, 9. sınıfta İngilizce, 10. sınıfta ise Rusça dil eğitimi alacaklar. Ayrıca 11. sınıf öğrencilerine bölge özelliğine göre Arapça, Çince, Almanca veya Fransızca gibi üçüncü yabancı dil eğitimi de verilecek.

Bu okulların haftalık ders dağılım çizelge değişiklik ve müfredat güncelleme çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sektör uzmanları tarafından ortak yürütülen süreç sonunda tamamlandı.

- Öğrencilere burs ve beceri eğitimlerinde ücret imkanı

Seçilen okulların mevcut öğrencileri de protokol kapsamına alındı. Böylece 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin protokol imzalayan işletmelerde ilk mesleki eğitimde staj uygulamaları, nisan ayından itibaren başlayacak.

İşletmelerde mesleki eğitime giden öğrenciler, asgari ücretin brüt tutarı üzerinden yüzde 60'ı olan bin 535 lira aylık ücret alacak. Ayrıca öğrencilere aldıkları ücretin üzerine ilk yıl yüzde 30'u oranında (460 lira), ikinci yıl yüzde 40'ı oranında (614 lira), üçüncü yıl ise yüzde 50'si oranında (767 lira) burs desteği sağlanacak.

- İstihdam garantisi

Mezun olan öğrenciler, protokol imzalayan oteller tarafından istihdam edilecek. Eğitimini tamamlayan öğrenciler, üniversite sınavında alanlarında üniversite kazanmaları halinde yükseköğretimleri bitinceye kadar burs almaya devam edecek.

Protokol kapsamında seçilen okullar şunlar:

Ankara Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmir Nevvar Salih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Balıkesir Ayvalık Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aydın Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muğla Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muğla Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:01
  1. meb
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  3. turizm meslek liseleri

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