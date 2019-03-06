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Öğrenci yurdunda korkutan yangın

Kırklareli’de kız öğrenci yurdunda yangın çıktı.

06 Mart 2019 Çarşamba 02:02
Öğrenci yurdunda korkutan yangın

Kırklareli’de kız öğrenci yurdunda yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

 

Yangın Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsündeki Hundi Hatun Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurdun kazan dairesi bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarlar üzerine yurda çok sayıda itfaiye aracı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yurda giden İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Çıkan yangın söndürülürken 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 02:02
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