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Öğrenci yurdunda 2. yangın

Kozan ilçesinde, özel öğrenci yurdunun yatakhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Öğrenci yurdunda 2. yangın

Ağlıboğaz Mahallesindeki, lise ve üniversite öğrencilerinin kaldığı erkek öğrenci yurdunun ikinci katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Yurt görevlilerinin bildirimi üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 88 öğrenci kapasiteli, 5 katlı yurtta, 50 öğrencinin barındığı, yangının çıktığı sırada öğrencilerin okullarına gitmek üzere hazırlık yaptıkları öğrenildi. 27 Eylül’de de yangın çıkan yurtta maddi hasar oluştu. Yangında ölen ya da yaralananın olmadı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:36
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