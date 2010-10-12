Öğrenci yurdunda 2. yangın
Kozan ilçesinde, özel öğrenci yurdunun yatakhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.12 Ekim 2010 Salı 09:00
Ağlıboğaz Mahallesindeki, lise ve üniversite öğrencilerinin kaldığı erkek öğrenci yurdunun ikinci katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Yurt görevlilerinin bildirimi üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 88 öğrenci kapasiteli, 5 katlı yurtta, 50 öğrencinin barındığı, yangının çıktığı sırada öğrencilerin okullarına gitmek üzere hazırlık yaptıkları öğrenildi. 27 Eylül’de de yangın çıkan yurtta maddi hasar oluştu. Yangında ölen ya da yaralananın olmadı.
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