Öğrenci yurdunda 2. yangın

Ağlıboğaz Mahallesindeki, lise ve üniversite öğrencilerinin kaldığı erkek öğrenci yurdunun ikinci katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Yurt görevlilerinin bildirimi üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 88 öğrenci kapasiteli, 5 katlı yurtta, 50 öğrencinin barındığı, yangının çıktığı sırada öğrencilerin okullarına gitmek üzere hazırlık yaptıkları öğrenildi. 27 Eylül’de de yangın çıkan yurtta maddi hasar oluştu. Yangında ölen ya da yaralananın olmadı.