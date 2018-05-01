Öğrenci yurdu yapılacak diye sattılar AVM yapıldı

Üniversitede her yıl artan öğrenci sayısı nedeniyle yurt yapılmasını isteyen Rektörlük, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu. Rektörlük tarafından, 2 bin 500 yatak kapasiteli yurt ve günübirlik konaklama tesisi ile bu binaların çevresinde eğitim amaçlı turistik tesis yapılması ve işletilmesi amacıyla 49 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkıldı.

YURT YERİNE AVM İNŞA EDİLDİ

2001 yılında ihaleyi alan şirket ile Rektörlük, kira sözleşmesi imzaladı. Fakat arazi, sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde kullanılmadı. Eğitim amacıyla kullanılacağı belirtilen arazinin imarı değiştirilerek, parseller ticari alana çevrildi. Ardından, kentin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan AVM, 2006 yılında yapıldı.

GERİ ALMAK İÇİN DAVA AÇTILAR

Arsalarının eğitim amacıyla kullanılmak üzere kamulaştırıldığını söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. 4 parselin sahibi 60 kişi, İzmir 4'üncü ve 11'inci Asliye Hukuk Mahkemelerinde, arazilerin geri alınması için dava açtı. Aynı zamanda kamulaştırmanın iptali için de idare mahkemesinde dava açıldı. Fakat mahkeme, zaman aşımı nedeniyle davayı reddetti. Bunun üzerine vatandaşlar, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DA BİLMİYOR"

Davacıların avukatı Umut Kıvanç Karahan, arazileri geri istediklerini söyledi. Karahan, "Araziler 2 bin 500 yatak kapasiteli yurt yapılması için kamulaştırıldı. Günübirlik konaklama tesisi ve bunların çevresine eğitim amaçlı sosyal tesis yapılacaktı. Daha sonra yurt ve ve sosyal tesis ihtiyacını, 100 bin metrekarelik Maliye arazisinde giderebileceklerine karar verdiler ve o alana bin 700 yatak kapasiteli yurt yaptılar" diye konuştu. Yapılan imar değişikliği sonrası burasının ticari alana çevirdiğini ve bölgenin öğrencilere hizmet eden bir alışveriş merkezi olmadığını söyleyen Karahan, "Burası tüm İzmir'e hizmet eden büyük bir alışveriş merkezi oldu. Ticari alana neden çevrildiğini bilmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da buranın ticari amaçla faaliyet verdiğini bilmiyor. Bakanlık, bu alışveriş merkezinin Ege Üniversitesi içerisinde olduğunu bilmiyor" dedi.