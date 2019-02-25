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Öğrenci velisi okul müdürünü dövdü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı İlkokulu Okulu Müdürü, bir öğrenci velisi tarafından darp edildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:15
Öğrenci velisi okul müdürünü dövdü

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Bostanbaşı İlkokulunda eğitim gören zihinsel engelli 4'üncü sınıf öğrencisinin babası sabah saatlerinde okula geldi. Burada ismi açıklanmayan baba ile okul müdürü Ergün Taşçı arasında ders saatleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, Taşçı'yı tekme tokat dövdü. Okul Müdürü Ergün Taşçı, önce hastaneye giderek darp raporu aldı, ardından da polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, yapılan saldırıya ilişkin okul önünde eğitimcilerle birlikte yaptığı açıklamada, okul müdürüne yapılan saldırı sonrası adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturmada başlatıldığını söyledi. Söylemez, "Bostanbaşı İlkokulu Müdürü, üyemiz Ergün Taşçı öğrenci velisi tarafından darp edilmiştir. Bu durum bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Toplumsal sorun haline gelen şiddet hadiselerine ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak elzemdir. Okul müdürümüz Ergün Taşçı'ya ve saldırıya uğrayan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddete başvuranları kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:15
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