Öğrenci velileri için seminer düzenlendi Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenci velilerine yönelik eğitim kursları düzenleniyor.

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenci velilerine yönelik eğitim kursları düzenleniyor.

Bozüyük Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kurslarında okuyan öğrencilerin ailelerine yönelik, çocuklarda uyum problemleri, aile içi iletişim, çocuk gelişimi ve eğitim alanları konularında kurslar düzenliyor. Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kurs programı uygulanıyor. Öğreticiliğini Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri yapıyor. İlk kursun Merkez Yeni Mahalle Kur’an Kursu (Ulu Cami) öğrenci velileri için düzenlediği belirtildi. Kursların önümüzdeki günlerde diğer kursların öğrenci velileri içinde verileceği kaydedildi.

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