Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Sarayköy ilçesinde meydana gelen kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı13 Şubat 2019 Çarşamba 19:14
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarayköy istikametine giden Hilmi Genç yönetimindeki 20 SC 479 plakalı öğrenci servisi, Beylerbeyi Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz kavşakta karşı yönden gelen Mehmet Köse'nin kullandığı 20 FB 102 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, içerisinde 14 öğrencinin bulunduğu servis aracındaki 4 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Köse'yi bulunduğu yerden çıkardı. Yaralılar, Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı öğrencilerin ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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