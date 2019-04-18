Öğrenci servisi kamyona çarptı: 8 yaralı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde öğrenci servisinin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 öğrenci yaralandı.18 Nisan 2019 Perşembe 18:15
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde öğrenci servisinin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 öğrenci yaralandı.
Edinilen ilk bilgilere göre, Malkara-Keşan yolunda, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 58 LS 664 öğrenci servisi, önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada 8 öğrenci yaralandı. Olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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