Öğrenci servisi kamyona çarptı: 8 yaralı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde öğrenci servisinin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 öğrenci yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde öğrenci servisinin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 öğrenci yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Malkara-Keşan yolunda, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 58 LS 664 öğrenci servisi, önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada 8 öğrenci yaralandı. Olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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