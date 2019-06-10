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Öğrenci servis şoförlerinden “Okul Paketi” eylemi

Okul servis araçlarıyla ilgili yeniden yapılan “Okul Paketi” düzenlemesiyle ilgili olarak Adıyaman’daki okul öğrenci servis şoförleri eylem yaptı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
Öğrenci servis şoförlerinden “Okul Paketi” eylemi

Okul servis araçlarıyla ilgili yeniden yapılan “Okul Paketi” düzenlemesiyle ilgili olarak Adıyaman’daki okul öğrenci servis şoförleri eylem yaptı.


Öğrenci servisleri ile alakalı olarak yeniden düzenlenen “Okul Paketi” uygulamasının servis sürücülerini mağdur edeceğini belirten Adıyaman’daki öğrenci servisi şoförleri basın açıklaması düzenleyerek kent merkezinde servis araçlarıyla konvoy yaptı.


Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağında toplanan öğrenci servisi şoförlerine Adıyaman Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Turabi Bayır veŞehiriçi Servisçiler Kooperatifi Başkanı Yusuf Daşkol’da destek verdi.


Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Turabi Bayır, “Okul Paketi” adı altında 3 boyutlu emniyet kemeri, koltuk sensörü, araç takip sistemi, kamera kayıt sistemi, dur levhası, otomatik kapı gibi bir çok şey istenmektedir. Bunlar bizim şoför arkadaşlar için oldukça yüksek bir maliyet demektir. Bizim şoför arkadaşlar bu maliyetin bu masrafın altından kalkamıyor. Biz burada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, sadece bizler değil tüm Türkiye’deki öğrenci servis şoförleri mağdur durumda. Bizler sesimizin duyulmasını, mağduriyetimizin de giderilmesini istiyoruz” dedi.


Daha sonra konuşan Şehiriçi Servisçiler Kooperatifi Başkanı Yusuf Daşkol ise, “Yeni yapılan kanunların yönetmenliğine göre bütün şoförlerimizin mağdur olduğunu kamuoyu ile paylaşmak istedik.Bütün araçlarımıza koltuk sensörü, kamera kayıt cihazı, 3 boyutlu emniyet kemeri ve takip cihazı istiyorlar bizlerden. Bütün araçlarımızın okul paketine uygun olmasına rağmen mevcut okul paketinin iptal edilip tekrardan sil baştan yapılması bizleri zor durumda bırakıyor. Bu sıkıntılar, bu problemler Türkiye genelinde yaşanıyor. Bu konuda devletimizden, ilgili bakanlıktan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan destek bekliyoruz” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından servis şoförleri araçlarıyla kent merkezinde konvoy yaparak duruma tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
  1. doğa

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