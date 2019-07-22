Öğrenci şehirlerinde tanıtım seferberliği

Üniversite sınav sonuçlarının ardından başlayan tanıtım seferberliğinde bu yıl 69 vakıf üniversitesi ile 135 devlet üniversitesi birbiriyle yarışacak. Öğrenci şehirleri olarak bilinen İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya, İzmir ve Erzurum’da başlayan yaklaşık iki haftalık tanıtım seferberliği, bu şehirlerin ekonomisine de katkı sağlayacak.

Editörümüz Buğra Kardan’ın araştırmasına göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu yıl toplam kontenjanların yaklaşık yüzde 20’sini vakıf üniversiteleri ön lisans programlarına, yüzde 18’ini vakıf üniversiteleri lisans programlarına ayırdı. Türkiye genelinde 69’u aktif olmak üzere 71 vakıf yüksek öğretim kurumu bulunuyor. Bunlardan 46’sı İstanbul’da, 10’u Ankara’da ve 3’ü Antalya’da yer alıyor. İzmir, Gaziantep, Konya ve Mersin’de ikişer adet; Nevşehir, Trabzon, Kayseri ve Bursa’da ise birer adet vakıf yükseköğretim kurumu bulunuyor.

İl büyüklüğündeler

Devlet Üniversitelerindeki kontenjan sayısına bakıldığında Konya Selçuk Üniversitesi’nde 60 bin civarında öğrenci öğrenim görüyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin ise 50 bini aşkın öğrencisiyle bir şehir büyüklüğünde olduğu görülüyor. Kocaeli Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi de çok sayıda öğrenciyi bünyesinde barındırıyor. Bu üniversitelerin ilkinde 79 binin, ikincisinde 75 binin üzerinde öğrenci bulunuyor.

Anadolu’ya akın var

Ekonomisi üniversitelerle özdeşleşen şehirler de söz konusu. Bu şehirlerden Isparta’da 81 binden, Antalya’da 80 binden, Sakarya’da 77 binden, Bursa’da 75 binden, Kayseri’de 69 binden, Trabzon’da 58 binden, Eskişehir’de 57 binden, Denizli’de 54 binden, Samsun’da 53 binden, Karabük’te 52 binden, Manisa’da 48 binden, Çanakkale’de 47 binden, Balıkesir’de 45 binden, Edirne’de 44 binden, Kahramanmaraş’ta 35 binden, Bolu’da 29 binden fazla üniversiteli öğrenim görüyor.

Metropollerde de yüz binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi bulunuyor. Öyle ki İstanbul 200 bine, Ankara 180 bine, İzmir ise 170 bine yakın öğrenci tarafından tercih ediliyor.

Konut ticareti artıyor

Üniversiteliler, eğitim aldıkları şehirlerin ekonomisine canlılık katıyor. Örgün ve ikinci öğretim programlarında okuyan gençler sayesinde konut ticareti artıyor; gıda, giyim, iletişim ile ulaşım sektörleri büyüyor. Bu büyüme refah ve kalkınma artışını beraberinde getiriyor.

Marketler dolup taşıyor

Okullara yakın bölgelerde kiralık ev talebinde patlama yaşanıyor. Ayrıca pansiyonlara ve apart otellere rağbet artıyor. 9 aylık eğitim-öğretim döneminde marketler ve AVM’ler tıklım de tıklım doluyor. Markalı giyim ürünleri, laptop, tablet ve akıllı telefon satışı yapan perakende firmaları, gelirlerine gelir ekliyor, restoranlar ile lokantalar kârlarına kâr katıyor.

Ekonomiye büyük katkı

Üniversiteler, bulundukları illeri ve bölgeleri ihya ediyor. İstanbul üniversitelerinin şehrin ekonomisine katkısı, 360 milyon lirayı geçiyor. Ankara’da bu rakam 342 milyon lira, İzmir’de 306 milyon mertebelerinde.

Anadolu üniversiteleri de hizmet verdikleri illeri kalkındırıyor. Bu eğitim kurumlarının Kocaeli’ne getirisi 134 milyon lira, Bursa’ya 127 milyon lira, Antalya’ya 120 milyon lira, Konya’ya 110 milyon lira, Isparta’ya 97 milyon lira, Sakarya’ya 84 milyon lira, Kayseri’ye ise 75 milyon lira seviyelerinde.

Ayda bin 500 lira harcıyorlar

Araştırmalara göre her bir öğrenci barınmaya 400-500 lira, beslenmeye 300-350 lira, giyime 200-250 lira, ulaşıma 100-110 lira, sosyal etkinliklere 80-90 lira, eğitime 70-80 lira, iletişim ve haberleşmeye ise 60-70 lira harcama yapıyor. Toplam harcama tutarı bin 210 liradan başlıyor, bin 460 lirayı buluyor. Metropollerde bu rakam bin 700 ila bin 800 liraya kadar çıkıyor.

Fiyat uçurumuna dikkat

Örneğin Bolu’da arkadaşlarıyla 3+1 daire tutacak olan bir öğrencinin 400 lira kira, 325 lira gıda, 225 lira giyim, 100 lira ulaşım, 90 lira tiyatro ve sinema, 70 lira eğitim, 65 lira iletişim gideri söz konusu. Bu da bin 275 liraya tekabül ediyor. Ancak İstanbul’da arkadaşlarıyla 3+1 daire tutacak bir öğrencinin 700 lira kira, 400 lira gıda, 250 lira giyim, 110 lira ulaşım, 110 lira tiyatro ve sinema, 80 lira eğitim, 80 lira iletişim masrafı var. Bu da bin 710 liraya karşılık geliyor.

Okullar teyakkuz halinde

Lisans ve ön lisans öğrencilerinin şehirlere kattığı ivme, üniversiteleri teyakkuza geçiriyor. Her okul, tercih döneminde kampüslerini ve eğitim imkânlarını en iyi şekilde sunmaya çalışıyor. Bu çerçevede il merkezlerinde afiş ve broşür dağıtılıyor, art arda internette reklamlar ile ilanlar veriliyor.