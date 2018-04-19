Öğrenci sayısında Avrupa'da ikinci sıradayız

Erzurum Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Kalkınma Bakanlığı ile yürütülen "3. Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİDAP) Çalıştayı" üniversitenin rektörlük binasındaki toplantı salonunda, YÖK Başkanı Saraç'ın katılımıyla gerçekleşti.

Saraç, burada yaptığı konuşmada, tarihi milattan önce 4 bin yıl öncesine dayanan ve Türkiye ile Doğu Anadolu'nun müstesna şehri Erzurum'da bulunmanın kendisini her defasında heyecanlandırdığını söyledi.

REKABETÇİ BİR YÜKSEKÖĞRENİM GEREKLİ

Çalıştaya ev sahipliği yapan üniversiteye ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden Saraç, "Ülkemizin 2023 yılında dünyanın on büyük ekonomisinden biri olması hedefine ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve insan faktörüyle mümkün olabilir. Bu da küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kılmakta." diye konuştu.

Saraç, yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir olması ve her düzeyde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, ülkede yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artışı anlamında 2003 ile 2014 yılları arasında bir sıçrama yaşandığını dile getirdi.