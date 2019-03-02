Üniversitelileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 12 yaralı Giresun'da üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs, Dereli ilçesinin, Kuzualan mevkiinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Giresun’un Dereli ilçesinde, üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs, freninin boşalması nedeniyle uçuruma yuvarlandı. Minibüsteki 5 öğrencinin yaralandığı kazada, 7 kişi de kazazedelere yardım etmek için yamaçtan inerken düşerek yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Dereli ilçesinin, Kuzualan mevkiinde meydana geldi. Kuzualan Tabiat Parkı'nı ziyarete giden üniversite öğrencilerini taşıyan Şükrü Kayaış yönetimindeki 28 EH 867 plakalı minibüs, iddiaya göre freninin boşalması nedeniyle uçuruma yuvarlanarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 5 öğrenci yaralandı. Kazazedelere yardım için yamaçtan aşağı koşan 7 kişi de düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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