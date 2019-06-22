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Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert açıklamalar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2018-2019 yılı mezuniyet töreninde konuşan Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal, Çanakkale’nin Forbes dergisi tarafından ’Türkiye’nin en yaşanabilir şehri’ olmasını üstlenen bazı isimlere sert çıktı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:48
Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert açıklamalar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2018-2019 yılı mezuniyet töreninde konuşan Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal, Çanakkale’nin Forbes dergisi tarafından ’Türkiye’nin en yaşanabilir şehri’ olmasını üstlenen bazı isimlere sert çıktı.


Kısa bir süre önce dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından Çanakkale’nin Türkiye’nin en yaşanabilir şehri şeçildiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Uysal, "Öğrenim hayatımızı bu şehirde geçirdik, geçiriyoruz. Çanakkalemizin en yaşanılabilir şehir seçilmesi noktasında bir çok paydaşın rol aldığına inanıyoruz, Öğrencisi ile akademisyeni ile üniversitesi, kurumları ile hepimizin bu başarıda birer rol sahibi olduğunu düşünüyoruz. Fakat gülerek takip ediyoruz ki, yağmur yağdığında sokakların göle çevrilmesine engel olamayanlar, öğrenciyi muhatap almayanlar, bu şehirde yaşayanların ulaşım meselesini dahi çözemeyenler, öğrenciye ulaşım konusunda en pahalı hizmeti verenlerden biri olanlar, sosyal kültürel gelişimler noktasında üniversite öğrenicilerine yaşam alanları oluşturmayanlar ve hala üzülerek söylüyorum ki Ç3 derdinden bizi kurtaramayanlar, yaşanabilir 1. şehrin Çanakkale seçilmesinde, kahramanlık gömleği giymeye çalışmışlardır. Biz Çanakkale’nin yaşanabilirlik, yenilikçi, ticaret potansiyeli, üretimi potansiyeli ve hizmetlere erişebilirlik yönünden kat ettiği adımları görüyor ve başarının yapılan yatırımlar ve verilen çaba ile geldiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:48
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