Öğrenci affından 500 bin öğrenci yararlanacak

YÖK'ten alınan bilgiye göre, öğrenci affından örgün ve açıköğretim dahil 500 bin muhtemel yararlanma durumunda olan öğrenci var. Affın terör suçu haricindeki tüm öğrencileri kapsayacağı belirtilirken, önlisans, lisans, hazırlık, lisansüstü, TUS ve DUS olmak üzere 1. ve 2. öğretimler dahil olacak. Öğrenciler, yasa çıktığında önümüzdeki yıl için üniversitelerine başvuracak. Tüm işlemler üniversiteler tarafından yapılacak.