OGM 180. Yıl Yürüyüşü Bozdoğan’da yapıldı

Aydın’da Orman Genel Müdürlüğü’nün 180’inci Yılı Doğa Yürüyüşü Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde Bozdoğan’da gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 180. Yılı nedeniyle her ilde gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünün koordinesinde Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirildi. Yürüyüşe ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sonunda katılımcılara Güney Mahallesi’nde ikramda bulunuldu.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, düzenlenen yürüyüşle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğümüzün 180. kuruluş yılı ve Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda yaklaşık 5 kilometrelik mesafede "Doğa Yürüyüşü" etkinliği yaptık. Bu etkinliğimize katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.